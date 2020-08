Möödunud nädalal selgus, et Hollywoodi näitleja Brad Pitt (56) on juba vähemalt üheksa kuud olnud suhtes 27-aastase saksa modelli Nicole Poturalskiga. Nüüd on salasuhte kohta päevavalgele tulnud veel üks üllatav fakt: Poturalski on tegelikult abielus!