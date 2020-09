TÄNA TELES ⟩ Vana hea naerutaja Jim Carrey ei saa «Valevorstis» suuvärki pidama

Edukas advokaat Fletcher Reede (Jim Carrey) kasutab erinevate olukordade lahendamisel oskuslikult väiksemaid ja suuremaid valesid. Tema töös on see vajalik, ent eraelus tekitab pidev valetamine kuhjaga probleeme – suhted on sassis nii naise kui ka väikese poja Maxiga. Kui Fletcher ei jõua taas oma poja sünnipäevale ning üritab end välja vabandada mitmete valedega, on poisil vaid üks soov: et isa kasvõi ühe päeva jooksul ei valetaks. Ootamatult täitubki Maxi soov, kuid seda päeval, mil Fletcheril on käsil oluline kohtuasi ja mille võitmine sõltub mehe oskusest tõde pisut moonutada.