TÄNA TELES ⟩ Fantaasiamärulis «Surematud» vallandub müütiliselt julmade kreeklaste madin

Julm ja verejanuline kuningas (Mickey Rourke) laastab oma tohutu armeega Kreekat, otsides legendaarset relva. On vaid üks mees, Zeusi (Luke Evans) enese poolt välja valitud lihtne kiviraidur Theseus (Henry Cavill), kes julgeb talle vastu hakata. Seejuures on tema ainsaks abiliseks kaunis oraakel (Freida Pinto), kelle sünged nägemused veenavad naist, et just Theseus on see, kes suudaks kogu maailma ähvardava hävingu ära hoida. Film ei sobi alaealistele.