TÄNA TELES ⟩ Põnevikus «Täiuslik torm» jäävad Clooney ja Wahlberg merel maru kätte

Seiklusdraama seninägematus looduskatastroofis oma elu eest võitlevast laevameeskonnast. Kapten Tyne (George Clooney) on oma meestega Atlandil kala püüdmas, kui neile läheneb eri ilmakaartest kolm tormi ja orkaani, mille ühinemisel tekib kõikepurustav maru. See tekitab 30-meetrised lained ja tuule tugevus tõuseb 12 pallini –meeskond ja neid leida püüdev päästerühm on silmitsi halastamatult ülekaaluka vastasega. Filmis mängivad veel mitmed kuulsad näitlejad: Mark Wahlberg, John C. Reilly jt.