Muljetavaldav! ⟩ Otepää üksikema on käinud kohtingul 580 mehega ja tahab tuhat täis saada

«Tegemist on igati südamliku, lõbusa ja hoogsa saatega, millele kaasa elamine on televaatajate jaoks kindlasti heas mõttes silmi avardav kogemus,» kommenteeris saatejuht Heelia Sillamaa .

Näiteks külastatakse saates Pääsküla mändide vahele peidetud «meestevarjupaika», räägitakse avameelselt Eesti kuulsusega, kes on mõelnud üksinda lapse saamisele, käiakse Pärnus noormehe juures, kes otsustas naistega jamamise asemel kuus aastat lihtsalt kodus passida ja õpitakse seksuaalsuse õpetaja käe all vastassugupoolt ligi tõmbama. Üles otsitakse ka kunagine legendaarne tõsielustaar, kellel on jätkuvalt varuks omajagu pärleid.

«Veelika on särav ja siiras naine, kelle mõttekäigud üllatasid mind ennastki. Näiteks ei oleks ma kunagi ise tulnud selle peale, et kui mees lisab Tinderisse kehva kvaliteediga pildi, on tal järelikult halb telefon ja see tähendab arvatavasti ka seda, et ega ta sind kõige paremasse restorani kohtingule viia suuda,» tõi saatejuht Heelia Sillamaa näite.