TÄNA TELES ⟩ Krimka «Majad ja saladused»: mis juhtus tüdrukuga, kellest jäid järele pealuu ja käevõru?

Ehitaja Shannon Hughes (Jewel Kilcher) remondib saja-aastast Craddocki häärberit, millel on uus omanik. Remondi käigus leiab ta maja keldrist pealuu ning käevõru, mis kuulub rohkem kui 20 aastat tagasi kadunud tüdrukule. Kui välja tuleb ka ohvri peidetud päevik, asub Shannon selle radadele uurima, kes selle salapärase mõrva taga on. Selguma hakkab, et kohalikus koolis on toimumas midagi väga kummalist.