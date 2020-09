TÄNA TELES ⟩ Noortedraamas «Sina minu kõrval ja maailm meie vahel» võib armsama puudutus surmata

Tele-esilinastus! 17-aastane Maddy (Amandla Stenberg) põeb haruldast haigust, mille tõttu on tal väga nõrk immuunsüsteem. Arukas teismeline peab püsima kindlalt steriilses kodus ega tohi isegi õue minna. Ühel päeval kolib tema kõrvale noormees Olly (Nick Robinson) koos oma perega. Olly ja Maddy õpivad teineteist tundma ning mõistavad peagi, et nende vahel on lõkkele löönud armastus, aga Maddy jaoks võib naabripoisi puudutus olla sõna otseses mõttes surmav.