TÄNA TELES ⟩ Kalkunid rändavad minevikku, et tänupühade menüüst pääseda

Tele-esilinastus! Kalkun Reggie satub läbi juhuse USA presidendi lemmikloomaks. Just siis, kui Reggie arvab, et elu ei saa paremaks minna, kohtub ta Kalkunite Vabastusarmee juhi ja ka ainukese liikme Jake'iga. Selleks, et jõuda koos ühise eesmärgini, peavad need kaks erineva minevikuga kalkunit üle saama oma erimeelsustest ning lõplikult kõrvaldama oma liigikaaslased pühademenüüst. Selle ülesande täitmiseks peavad nad läbi tegema palju sekeldusi ning minema tagasi aastasse 1621, kui Ameerika Ühendriikides alustati tänupüha traditsiooni, mille oluliseks osaks on pidulauas jagatav kalkunipraad. Kalkunid otsustavad nüüd muuta ajalugu nii, et nad ei satuks enam kunagi ameeriklaste söögilauale.