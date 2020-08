Paparatsofotod hallipäisest Ozzy Osbourne'ist ajasid rokilegendi poja püha viha täis

71-aastane Ozzy Osbourne jättis sel aastal ära oma turnee, et keskenduda Parkinsoni tõve ravile, mida ta saab Šveitsis, vahendas Elu24 veebruaris. Rokiveteran teatas haigusest jaanuaris ja tunnistas telesaates, et vahel on tal käed tuimad ning raskusi, et diivanilt tõusta.

Haigus avastati, kui ta 2019. aasta alguses kukkus. Pereliikmete sõnul on rokkari tervis sellest ajast saati hulga paranenud. Pärast teadaandeid kadus Ozzy avalikkuse eest.

Nüüd tabati aga mees koos abikaasa Sharon Osbourne'iga Los Angeleses. Paparatsofotodel on näha, et sarnaselt oma abikaasale on Ozzy otsustanud oma juuste värvimisega lõpparve teha. Teisisõnu on mees lasknud oma hallidel juustel välja kasvada. Kuna mees oli pikemat aega avalikkuse eest nö kadunud, siis tuli loomulik muutus kõmumeediale üllatusena ja seda kajastasid mitmed tabloid.

See kõik ajas aga vihale rokiveterani poja, Jack Osbourne'i, kelle arvates meediakajastus tema isa juuksevärvist on absurdne.

«Kui te ei ole juhuslikult märganud, siis inimestel, kellel on Parkinson, ei ole soovitatud globaalse pandeemia ajal juukseid värvima minna,» põrutas Jack enda tekstipostitusega Instagramis. «Lihtsalt sellepärast, et mu isa juuksevärv ei ole hetkel selline nagu tavaliselt, ei tähenda s***agi.»

Jack tõi välja, et tema isa on 71-aastane ja taastub hetkel selgroo operatsioonist: «Pealegi on tal puhkus!»

Rokilegendi poeg imestas, et ta isal on olnud 50 aasta pikkune karjäär ja ta on müünud miljoneid albumeid, kuid kõmumeedia tahab rääkida tema hallidest juustest. «Häbi teil olgu,» rõhutas Jack ja märkis postituse külge kaks briti ja ühe USA tabloidi.

Olgugi, et Jack oli paparatsofotode ja nende kajastuse pärast pahane, leidsid paljud fännid, et rokilegend näeb siiani suurepärane välja. «Ta näeb hallide juustega hea välja,» kommenteeris üks fännidest.

«Ozzy on ja jääb igavesti nii suurepäraseks nagu ta on, unusta kriitikud,» soovitas teine sama postituse all. Paljud fännid nõustusid, et neid ei huvita, mis värvi rokiveterani juuksed on ja üks lisas, et ka hallide juustega Ozzy on igavesti pimeduse prints!

Pilte peaaegu hallipäisest rokilegendist näed Mirrorist SIIT.

Kuigi muusikut pole avalikkuses nähtud on teda vilksamisi märgata sotsiaalmeedia postitustes. Näiteks on rokilegendi poja Jacki hiljuti postitatud perepildil (alumine pilt: Jack koos oma vanemate, enda abikaasa ja lastega).

Sama pilti jagas ka Sharon oma Twitteri kontol ning selle alla on samuti jäetud ülimalt positiivseid kommentaare. Paljud soovivad Ozzyle ka kiiret paranemist ning loodavad rokilegendi peagi jälle laval näha.