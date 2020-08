Magistriõpinguid alustav Kertu Jukkum: otsustasin ülikooli eneseotsingutele minna

Jukkum lahkus Elu24 peatoimetaja kohalt tänavu veebruaris ning on vahepeal olnud loomingulisel puhkusel. «Esimest korda elus olen puhanud suvisel ajal ja see on üks mu lemmikperioode olnud! Kõik seened ja marjad on korjatud, kurgid purki tehtud nagu tõelisel korilasel. On matkatud ja reisitud nii, et päevi pole tulnud lugeda. Raamatute lugemisest ja kirjutamisest rääkimata! Kahtlusteta on kõige hindamatum olnud aeg, mille sain veeta oma vanaemaga,» rääkis ta.