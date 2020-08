Oslo salajasel punkripeol sai üle 20 inimese mürgistuse

Süsihappegaas on suures kontsentratsioonis inimestele mürgine. Õhk, mille koostises on 1 protsent süsihappegaasi, teeb inimesed uimaseks, 7–10 protsendi kontsentratsioon põhjustab peapööritust, peavalu, nägemis- ja kuulmishäireid ning üsna kiiresti teadvusekaotust.

Ving on inimestele mürgine, sest kui seda sisse hingata, siis seonduvad vingugaasi molekulid veres hemoglobiini molekulidega. Tagajärjeks on see, et rakud ei saa verest hapnikku ja inimene võib lämbuda.