Helen Sildna alkoholimüügi äkkpiirangust: hoolimatu käitumine ettevõtjate ja oma riigi kodanike suhtes

«Ühte asja ma pean ütlema. Kui edaspidi PPA plaanib teha korraldusi, mis mõjutavad sadade ettevõtete ja organisatsioonide tegevusi ja tööplaneerimist, siis oleks viisakas teha seda vähemalt mitte reede õhtul, eeldades et kõik asjassepuutuvad loevad seda uudistest laupäeva hommikul ja korraldavad töö paari tunniga samaks õhtuks ringi,» lausub Sildna sotsiaalmeediasse läkitatud sõnumis.

«Lisaks, peab olema ju ometi ka võimalus ettevõtteid otse teavitada, mitte lihtsalt eeldada, et nad uudistest kuulsid,» arvab ta. «Meeldiv kogemus ei ole ka see, kui laupäeva südaööl marsivad klubisse taskulampe vilgutavad mundris patrullid ja asuvad nõudlikul toonil küsimusi esitama. Peale seda, kui müük ongi juba suletud, aga muusikaprogramm jätkub. Päeva lõpuks püüavad kõik erakordselt keerulisel ajal ellu jääda. Hoolimatu käitumine ettevõtjate, aga üldisemalt, oma riigi kodanike suhtes. Võib kõlada uskumatult, aga iga ettevõte peab jõudma sellistest piirangutest teavitada nii oma töötajaid, partnereid kui ka kliente ning võimalusel tegema ringi ka töökorralduse, et säästa mingilgi määral kulusid.»