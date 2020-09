PILDID ⟩ Mähkmeid kandev 28-aastane ameeriklane on töökoha leidmisega hädas

USAs, Lääne-Virginia osariigis elav 28-aastane Damien Turner on enam kui kümme aastat kuulunud beebimähkmeid armastavate täiskasvanute kogukonda ja kannab terve päeva mähkmeid.

«Mähkmed on väga mugavad, mugavad ja armsad. See on väga tore elustiil ja ma ei tahaks midagi muud teha,» kommenteeris Damien enda elustiili. Noormehe sotsiaalmeedia põhjal selgub, et Damien kasutab mähkmeid ka nendele ettenähtud eesmärgil ja tundub, et vetsus ta häda tegemas ei käigi.

Damieni sõnul tekitab lapsena käitumine talle väga rahuliku, lõõgastava ja turvalise meeleolu. Seevastu on tema elustiil tekitanud probleeme mehe tööelus. Hetkel töötu Damien pole suutnud töökohta hoida ja varasemad tööandjad on mehe mähkmete kandmise pärast vallandanud. Hetkel elab ta säästudest, kuid otsib taas uut töökohta.

Ameeriklane töötas varem toitlustustööstuses. Ta tõdes, et sealsed ülemused tundsid ebamugavust, kuna Damien kandis ka tööl olles mähkmeid. «Tööl käimine on raske. Mõnikord leiavad tööandjad minu pildid sotsiaalmeediast või lihtsalt ei suuda taluda seda, et kannan mähkmeid ning käitun tööl lapsikult,» tõdes Damien, kes oma elustiili ei varja. Sellepärast on ta kaotanud mitmeid sõpru ja teda narritakse sageli ka väljaspool töökeskkonda.

«Olen kaotanud paar lapsepõlve parimat sõpra. Mul on ikka veel mõned head sõbrad, kes on kõik sellest teadlikud. Ma ei varja seda kunagi. Kui olete minuga on see lihtsalt ettenähtud.»

Soov mähkmeid kanda on Damienil olnud alates lapsepõlvest ja 16-aastaselt alates on ameeriklane neid kandnud igapäevaselt.

«See on asi, millega olen tegelenud lapsest saati. Mulle tundus see väga ahvatlev,» nentis Damien, kelle elustiil pole tema vanematele probleemiks olnud. Küll aga ei ole nii mõistlikud võõrad, kes Damieni avalikkuses kohtavad.

«Tänaval saan veidraid pilke. Ma kannan mähkmeid igal pool, kus ma käin ja vahel kannan ainult särki. Mõnikord mind pildistatakse või kõnnitakse lihtsalt teisele poole teed,» kirjeldas Damien. Ameeriklase sõnul tehakse tema üle nalja ka internetis.