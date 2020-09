Ansambli Trad.Attack! kauaoodatud Saku Suurhalli kontsert jääb ära

Aprilli alguses andis paljude eestlaste poolt palavalt armastatud ansambel sotsiaalmeedia vahendusel teada, et 23. mail Saku Suurhallis toimuma pidanud albumi «Make Your Move» esitluskontsert lükkub sügisesse. Täna teatati aga raske südamega, et nende kauaoodatud kontsert ei saa toimuda ka 26. septembril ja rohkem seda edasi ei lükata, vaid üritus jääb hoopis ära.

«Paraku olukord maailmas ja Eestis ei soosi nii suurte sündmuste korraldamist, mistõttu otsustasime, et seekord ei lükka me seda edasi, vaid jätame kontserdi sellisel kujul ära. Valitsuse ettekirjutus ütleb, et siseruumides toimuvatel kontsertidel tohib osaleda maksimaalselt 1500 külalist. Meie kontserdile oli pileti ostnud juba pea 4000 inimest,» rääkis kontserdi peakorraldaja ning bändi kitarrist Jalmar Vabarna.

«See, mis maailmas valitseb, on teadmatus ning me ei soovi ise selles elada ega ka teisi selles hoida. Loomulikult kunagi Saku Suurhall ja Trad.Attack! kohtuvad ning see tuleb kõige eepilisem kontsert meie ajaloos ja loomulikult loodame, et näeme Teid kõiki seal,» andis Vabarna lootust, et kunagi suurkontsert siiski toimub.

Vabarna sõnul ei tähenda see, et kulutuurielu Eestis seiskub. «Väiksemad kontserdid ja muud kultuurisündmused toimuvad jätkuvalt ning kultuuri tuleb ikka toetada. Meilgi on kindlasti juba sel sügisel mõni üllatus varuks,» lohutas Vabarna.