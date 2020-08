GALERII ⟩ Piilu lava taha: kuidas valmis hooaja esimene «Õhtu!» ja kes seal üles astus?

«Me proovime ikka midagi uut pakkuda ja panna ennast olukordadesse, kus me varem ei ole olnud,» lubab Butškov. «Siiamaani oleme me omavahel väljakutseid teinud, aga uuel hooajal lisandub üks uus rubriik veel, kus me esitame väljakutse ka tuntud inimestele,» lisab Rool.