Sass Henno Helme juhtumist: ärge laske meie lastel elada maailmas, kus kõik head inimesed keeravad pilgu ära!

Postituses avaldab Henno, et tema üleskutse ajendiks on seksuaalses ahvatlemises süüdistatava Peeter Helme juhtum ja kohtus avaldatud privaatvestlused interneti jututoas «Armastusesaal». «Me elame reaalsuses, kus Postimehe endine peatoimetaja uhkustab jututoas mitmete laste vägistamisega,» nentis Henno ja lisas, et Helme nimetas seda kohtus lihtsalt mänguks. «Andke mind kohtusse mu sõnade pärast, aga palun ärge laske meie lastel elada maailmas, kus kõik head inimesed keeravad pilgu ära. Ja ütlevad, et «kui mäng, siis las olla»,» kirjutas kirjanik oma postituses.