Popstaar Ed Sheerani pisitütar sai rabavalt heliseva nime

Ed Sheeran postitas isiklikule Instagrami kontole pildi lastesokkidest ja avaldas, et nad said koos abikaasa Cherry Seaborniga lapsevanemateks.

«Eelmine nädal tõi Cherry ilmale meie ilusa ja terve tütre - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran ,» avaldas Sheeran ja lisas, et värsked lapsevanemad on tütresse totaalselt armunud.

Olgugi, et Sheeran ei avaldanud, kust pisitütar oma nime sai, on mõlemad lapse eesnimed tähendusrikkad.

Lyra viitab Vana-Kreeka keelpillile lüüra, millel on ilmselge seos Sheerani karjääriga. Antarctica viitab aga Antarktika rannikule, kuid selle täpne seos muusikuga on hetkel ebaselge. Küll aga on Sheeran 2019. aasta seisuga mööda ilma tuuritades jõudnud kõikidele mandritele välja arvatud Antarktika, vahendab Pedestrian.tv.