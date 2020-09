INTERVJUU ⟩ Eeva Esse: «Kuldvillaku» juhtimine nõuab sisemist tööd iseendaga, allahindlusi teha ei saa

Mida on «Kuldvillaku» juhtimine sulle saatejuhina õpetanud ehk mis on need nüansid, mida ise tunned, et oled saanud enim lihvida?

Eelkõige mõtteteravust ja kannatlikkust. See on kiire mäng, mis vajab täit tähelepanu nii mängijate vastuste välkanalüüsiks kui ka õigete küsimuste esitamiseks. Me salvestame ühe võttepäeva jooksul päris palju mänge, mis tähendab, et õhtul viimaste saadete ajal tuleb olla sama terav ja värske kui päeva esimeses pooles. See nõuab kohati päris suurt sisemist tööd iseendaga, aga allahindlusi siin teha ei saa.

Kuidas suhtud võrdlustesse Margnaga ning mis on kõige parem tagasiside/kompliment, mida oled «Kuldvillaku» saatejuhina saanud?

Võrdlust eelmise saatejuhiga pean paratamatuks osaks selles töös. Kui igipõlise saateformaadi juhtimise võtab üle uus nägu, kes tagatipuks on veel ka teisest soost, siis muidugi hakatakse võrdlema ja arvamust avaldama. Ma ei lase end sellest häirida ja teen oma tööd nii hästi kui oskan. Olulisim tagasiside ja parim kompliment, mida ma tõesti kõrgelt hindan, oli saatemeeskonna kohene poolehoid ja heakskiit. See andis kindlust juurde, et olen õiges kohas.

Meenuta mõnd naljakat seika «Kuldvillakust», mis siiani naerma ajab ja ehk isegi musta materjali sekka on läinud?

Esimese asjana meenuvad eelmise hooaja Tšehhi nimed, mille õigesti välja hääldamine on klass omaette. Ühe režissööri nime õigesti purki saamiseks pidime vähemalt paarkümmend duublit tegema. Asjale ei aidanud kaasa stuudios tekkinud naeruhood, mida valesti hääldamine kaasa tõi. Oleme pidanud salvestust peatama ka põhjusel, et mu pintsakult kukkus korduvalt nööp eest ära, mida stilist käepäraste vahenditega kinnitada püüdis.

Miks peaks keegi nutiajastul vaatama «Kuldvillakut» või harrastama mälumänge?

Mõttegümnastikat on ikka igas vanuses tarvis harrastada ja uued teadmised kuluvad ka alati marjaks ära. Seda just enam nutiajastul, kus tähelepanu hajub kiirelt ja kriitiline mõtlemine koos faktiteadmistega aina olulisemaks muutuvad.

Lemmikfaktid, mida oled saadet tehes teada saanud!

Värskelt on meeles mitmed selle hooaja silmi pööritama panevad küsimused-vastused, aga neid ma paraku mängu ilu nimel veel avaldada ei saa. Varasematest hooaegadest on jäänud meelde faktid, et maailma populaarsuselt kolmas jook pärast vett ja kohvi on... mitte tee, vaid õlu! Punase-musta kirju ruletilaua ainus roheline number on null ja David Beckham valis oma Madridi Reali särginumbri Michael Jordani auks.

Kas «Kuldvillak» on n-ö Sinu element, mida tahaksid või suudaksid pikalt vedada?

Ma tunnen küll, et see saade on mulle aastaga juba külge kasvanud, omaseks ja armsaks saanud.

Millised projektid ja tegemised lähiajal veel käsil?