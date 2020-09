Fitnessblogija postitas avameelse foto oma sünnitusjärgsest kehast ning fännid on hämmingus!

A post shared by ᗴᗰIᒪY ᔕKYᗴ | 𝘍𝘪𝘵𝗇𝖾𝗌𝗌 + 𝖧𝖾𝖺𝗅𝗍𝗁 (@emilyskyefit) on Aug 30, 2020 at 2:59am PDT

«Enesearmastus, järjepidevus ja kannatlikkus on olulised, kui hakkate end pärast sünnitust taas vormi ajama. Tegelikult on need olulised kõigi jaoks, kes alustavad oma fitness-teekonda!» kirjutas Emily populaarse postituse juurde, millel on enam kui 160 000 meeldimist.

«Ma olen seda varemgi korduvalt öelnud, kuid see on tõsi - algus on raske ja nõme, kuid mida paremaks vorm muutub, seda lihtsamaks see läheb. Ja enne kui arugi saad, tunned end juba paremini!» kirjutas ta ja lisas, et ta pole loomupäraselt kõrge motivatsiooniga inimene, kuid üritab siiski võtta selle aja, et trenni teha.