VIDEO ⟩ Tartu raekoja kellad üllatasid teadmistepäeval nublu suurima hitiga

Kellamängu muusikajuht Merle Kollom ütles, et uue seade mõtte aitasid ellu kutsuda tema enda lapsed ja nende sõbrad, kes andsid teada, et kellamängul esitatav muusika on küll kena, aga valdavalt klassikalise suunitlusega palad noori tihti ei kõneta.