Korraldaja kinnitab: Tallinn Music Weekil osales koroonahaige

Eelmisel nädalal toimunud festivali Facebooki lehel avaldati järgmine teadaanne: «Anname teile teada, et ühel festivalil osalenud isikul on tuvastatud positiivne COVID-19 test. Tema kontaktisikud on tänaseks Terviseameti poolt detailselt kaardistatud ning nendega on ka ühendust võetud. Kõik kontaktsed, kes on siiani käinud testimas, on saanud tänase seisuga negatiivsed testitulemused ning kõik kontaktsed, kes Terviseametilt vastava soovituse said, püsivad eneseisolatsioonis.»