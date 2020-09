Tere, kool ja tere, sügis: kuidas alustavad septembrit Eesti staarid?

Haridus on see, mida enam saab, paljud annavad ja vähesed omavad. Minu suured sõbrad Changemakersist on taas alustamas noorte ettevõtlikkuse kursustega, mis on suunatud 14-22aastastele hakkajatele noortele! Hea võimalus enda ettevõtlikkuse soont sügavamaks voolida ja ennast sellel alal veelgi enam avastada! Kursused toimuvad oktoobrist jaanuarini, kus on 14 tundi, millest 4 on kontakttunnid! Registreeru siin https://changemakerscenter.thinkific.com/ kuni 25. septembrini! #makeachange #ettevõtlikkusekursused #eneseareng #tiimitöö #investeerimine #rahatarkus #ad #dealfromPromoty

A post shared by Ⓜ️aian (@pisikemaian) on Sep 1, 2020 at 12:18am PDT