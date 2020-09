VIDEO ⟩ USA politsei tulistas taas afroameeriklast, Los Angeleses lahvatasid protestid

Los Angelese maakonna koroneriameti esindajad kinnitasid, et politseitulistamise tõttu surnud mees on Dijon Kizzee. Ta surnukehale tehakse ka lahkamine.

Kizzee perekond nõuab, et Los Angelese maakonna šerif Alex Villanueva avalikustaks politseinikud, kes põhjustasid mehe surma ning et nad antaks selle eest kohtu alla.

Kizzee tädi Fletcher Fair sõnas, et tal on raske elada riigis, kus korrakaitsjad lasevad inimesi tänaval lihtsalt maha.

«See ei ole Ameerika, olukord on kohtutav. Ma ei saa aru, mis ühiskonnas me elame. Oleme kõik inimesed ja rass ei mängi mingit rolli,» lisas Fair.

Valgenahaline politseinik Derek Chauvin hoidis käeraudades ja maas lamanud Floydi kaelal ligi üheksa minutit oma põlve. Floyd üritas anda märku, et ta ei saa hingata, kui politseinik eiras seda. Lahkamine näitas, et teadvuse kaotanud mees suri lämbumise tagajärjel.

23. augustil tulistas Wisconsini Kenosha politsei mustanahalist Jacob Blake’i seitse korda selga. Mees jäi ellu, kuid on alakehast halvatud. Ka see juhtum tekitas Black Lives Matter (Tumedanahaliste elu on väärtuslik) protestid.