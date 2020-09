Suu puhtaks: endine Jehoova tunnistaja Margus räägib elust koguduses, kuhu ta sattus juba 5-aastaselt

Margus Nee oli Jehoova tunnistajate kogukonnas alates 5-aastaselt. Ta oli väga tegev liige ja tema peamiseks ülesandeks oli Jehoova sõna pidev kuulutamine. Ühel hetkel hakkas aga Margus internetist uurima, mida teised inimesed muust maailmast räägivad ning Jehoova tunnistajatest mõtlevad. Seeläbi mõistis Margus, et teda on terve elu ajupestud.

«Jah, täpselt nii ongi, see on omamoodi irooniline, et Jehoova tunnistajate sekt hoiatab oma liikmeid selle eest, et nad jumala eest internetti ei läheks, sest internetis ei saa uskuda kõike seda, mis seal kirjas on,» tõdes Margus ja lisas, et suurem osa nendest materjalidest, mille põhjal saab nende õpetused ümber lükata, on Jehoova tunnistajate oma propaganda ajakirjad. «Nad nimetavad seda vanaks valguseks ehk siis mingi aja tagant muudavad nad oma õpetusi, aga see vastuolu on päris suur.»

24. veebruaril astus 31-aastane Margus Jehoova kogukonnast välja, kuid maksis selle eest kõrget hinda. Tema sõbrad ja perekond, vanemad, kaks venda, kaks õde ning tädi, Margusega enam ei suhtle.

«Ma ei võta seda väga isiklikult, sest ma tean, et see ei ole päris nende isiklik otsus,» rõhutas Margus ja täpsustas: «Nad usuvad seda, et see on õige, mis nad teevad ja ma võtangi seda rohkem nii, et nende ajend on tegelikult siiras ja nad arvavad, et nad teevad tõesti õiget asja.»

Margus üritab enda sõnul keskenduda sellele, et tema vanemad ja kõik pereliikmed tunneksid tema üle uhkust, kui nad saaksid ühel päeval teada päris tõe selle sekti kohta. «See lohutab ja suur abi on kindlasti ka teraapiast.»

Margus Nee saates «Õhtu!». Taustal on pilt Margusest ja tema perekonnast, kes on Jehoova tunnistajate kogukonna liikmed. FOTO: Kaader saatest

26 aastat Jehoova tunnistajana elanud Marguse n-ö murdepunkt saabus siis, kui ta läbi põles. «Sisuliselt kogu vaba aeg läks kogudusse. Selles mõttes ma praegu imestan, kuidas ma üldse vastu pidasin, sest nende ideoloogia on selline, et kui oled väsinud pärast pikka tööpäeva ja tahaksid aega iseenda jaoks, siis kõige parem lahendus on minna kuulutustööle või teha isiklikku uurimist. Seal on natuke ära mainitud, et «hobid ja kõik asjad on omal kohal, aga me ei tahaks, et see hakkaks segama meie jumala teenimist».»

«Ma tol ajal käisin täiskohaga tööl ja olin pioneer, mis tähendab seda, et 70 tundi kuus, oma vabast ajast, tegin kuulutustööd. Lisaks olin koguduse abiline, kes viis läbi erinevaid koosolekuid. Sisuliselt ma põlesin üks hetk läbi ja siis see nii-öelda hirm kadus, et appi, nüüd juhtub midagi jubedat, kui ma internetti lähen uurima. Aga mul oli lihtsalt ükskõik ja see oli mõnes mõttes hea,» kirjeldas Margus hetke, mis ajendas teda otsima infot mujalt.