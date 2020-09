VIDEO ⟩ USA piloodid teatasid, et nägid lennuki lähedal rakettranitsaga meest lendamas

«Los Angelese lennujaam teatas viitega pilootide sõnumitele, et seal nähti seljas olnud seadeldise abil lendavat meest. Uurime, millega tegemist olla võis,» sõnas FBI esindaja Laura Eimiller.

FBI-l on kahe lennuki pardasalvestis, kus piloodid räägivad lendavast mehest.

«Lennujuhtimiskeskus, siin American 1997. Lendasime just mööda rakettranitsaga tüübist,» sõnas lennufirma American Airlines piloot Los Angelese lennujaama lennujuhtimiskeskusele.

Teise lennufirma piloot teatas Los Angelese lennujuhtimiskeskusele, et mingi tegelane lendab lennuki lähedal rakettranitsaga.

Lennujuhtimiskeskuse esindaja vastas piloodile, et sellised asjad juhtuvad vaid Los Angeleses.

«30. augustil teatasid vähemalt kahe lennuki piloodid, et nägid kedagi lendamas, tõenäoliselt oli see rakettranitsaga inimene. Politsei on sellest teadlik ja ka meie tegeleme juhtumiga,» sõnas FAA esindaja Ian Gregor.