Restoran vallandas teenindaja, kes kirjutas politseiniku arve peale kohatu soovituse

Happy Camper nimelist restorani külastanud politseinik sai teenindajalt arve, millele oli kirjutatud «Quite your job!», mis eesti keelde tõlgituna tähendab, et politseinik võiks oma tööst loobuda. Pärast sellise tekstiga arve saamist viskas ametnik väidetavalt oma toidu ära, kuna oli mures, et sellega on midagi tehtud.