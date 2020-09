JABURUSE TIPP ⟩ Karmide piirangutega Portugalis korraldatakse 16 500 pealtvaatajaga kommunistlik festival

Enamuse Portugali elanike jaoks on iga-aastane kommunistliku partei PCP korraldatav festival «Festa do Avante» sel aastal tõeline riigi häbiplekk, vahendas Portugali tabloid Correio da Manha.

Häbiplekiks peetakse üritust tänavu just seetõttu, et see toimub ajal, mil riik võitleb kõrge COVID-19 viirusesse nakatunute arvuga ja on tühistanud kõik suuremad üritused ning keelanud ära rahvakogunemised.