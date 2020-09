KUI VANA TA ON? ⟩ Argentina popstaari peetakse ekslikult teismelise pojaga ühevanuseks

USAs elav Marcela Iglesiasel on 19-aastane poeg Roderigo, kellega koos naine meelsasti aega veedab. Kui aga Marcela koos pojaga tänaval või üritusel võõrastele silma jääb, arvatakse, et naine on Roderigo õde.

Marcela Iglesias koos oma pojaga aastaid tagasi. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Marcela on muidugi eksitusest meelitatud ja see, et teda peetakse mitukümmend aastat nooremaks, teeb talle isegi nalja. Tegelikult on aga Marcela 43-aastane.

Marcela koos oma 19-aastase poja Roderigoga. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Argentinast pärit popstaari jaoks ei ole aga nooruslik välimus juhuslik. Nimelt kulutab naine vähemalt tuhat dollarit botuliinisüstidele, mis Marcela näonaha siledamaks muudavad.