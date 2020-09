Koidula piiripunktis avastati veoki lastiks olnud madratsitest hunnik steroide

«Sellise teo eest on võimalik isikut karistada kuni 1200 euro suuruse rahatrahviga,» lisas Kutti.

Mida anaboolsed steroidid teevad?

Anaboolsed steroidid soodustavad kaltsiumi ladestumist luudesse ja intensiivistavad valgu sünteesi. Seetõttu suureneb vöötlihaste mass ja jõudlus ning elundite mass suureneb. Kasvaval organismil suureneb luude pikkuskasv.

Lihasmassi suurendav toime teeb anaboolsed steroidid ahvatlevaks dopinguaineks.

Anaboolsed steroidid on retseptiravimid ja nende kasutamine peab toimuma arsti järelevalve all.

Anaboolseid steroide kasutatakse asendusraviks hüpogonadismi korral, mis on tavaliselt põhjustatud kastratsioonist, ajuripatsi või testiste alatalitlusest. Hüpogonadism on suguhormoonide vaegusest tingitud seisund, millele on iseloomulikud sugurakkude tekkehäired ja teiseste sugutunnuste (meestüüpi karvakasv, madal hääl jne) puudumine.

Anaboolsed steroidid toimivad analoogselt testosteroonile (meessuguhormoon). Toime on nii anaboolne kui ka andorogeenne, kuid erinevalt testosteroonist on nende anaboolne aktiivsus tunduvalt tugevam. Neid kasutatakse soorituse parandamiseks trennis, lihasmassi suurendamiseks ning rasvaprotsendi vähendamiseks.

Anaboolsed steroidid on nt nandroloon, oksandroloon, oksümetoloon, androstanoloon, stanosool, metenoloon, metandienoon, noretandroloon jt.

Levinud füüsilised kõrvaltoimed meestel on kehv sperma kvaliteet, munandite kahanemine, viljatus, erektsioonihäired, kiilaspäisus, eesnäärmevähi risk, seedeprobleemid ja tõsine akne.

Naistel võib tekkida suurenenud karvakasv kehal ja näol, rinnakoe vähenemine, madalam hääl, menstruatsioonihäired, juuste väljalangemine ja akne.

Anaboolsete steroidide tarbimine mõjutab vererõhku ja kolesterooli taset, mille tõttu on nii meestel kui naistel suurem südamehaiguste ja insuldi risk. Samuti suureneb neerupuudulikkuse, maksahaiguste ja trombide risk.

Levinud vaimse tervise riskid on agressiivne käitumine, meeleoluhäired, paranoia, hallutsinatsioonid ja sundmõtted.

Allikad: Eesti ravimiamet ja Briti tervishoiuamet