TŠEKI VÄRKI! ⟩ Tiigrikunn Joe Exotic tahab sulle püksi pugeda

Juba varasemalt Joe Exoticuga koostööd teinud tänavarõivaste bränd Odaingerous andis teada, et Exotic’s Revenge kollektsioon on laienemas ning peagi paisatakse müüki ka aluspüksid. Valikus on mitmeid erinevaid tiigrimustriga püksikuid ning fännide rõõmuks vaatab ühe mudeli pealt vastu Joe Exotic isiklikult.