KAS TÕESTI? ⟩ Kanye West väidab, et kulutas aastaga jumalateenistustel 50 miljonit dollarit

Veel väitis räppar intervjuu käigus, et tal on rohkem raha kui Donald Trumpil ning lükkas ümber kuuldused, et tema presidendikampaania maksab kinni Joe Bidenilt hääli röövida sooviv Vabariiklik Partei.

Viimasel ajal on mees uudistekünnise ületanud sellega, et on teinud mitmeid pööraseid ja solvavaid avaldusi. Nendest nii mõnedki käisid tema abikaasa Kim Kardashiani pihta, kelle sõnul on tema abikaasal bipolaarne häire.