The Guardian kirjutab, et Kagu-Austraalias Victoria osariigis võeti oma kodus vahi alla Zoe Buhler , kes oli teinud Facebooki «vabaduse päeva» ürituse, mille eesmärk oli valitsuse kehtestatud koroonapiirangute vastu meelt avaldada.

Praeguseks kustutatud Facebooki ürituse kirjelduses oli öeldud, et piirangud on liialt ekstreemsed ning valitsus kasutab meedia vahendusel hirmutustaktikat, et inimesi vaos hoida. Meeleavaldus pidi toimuma tuleval nädalavahetusel Ballarati linnas.