HOLLYWOOD KUTSUB ⟩ Prints Harry ja Meghan Markle tegid Netflixiga megadiili

Teadaolevalt on Harry ja Meghan loonud produktsioonifirma, mil hetkel veel nime pole, ning teinud mitmeks aastaks lepingu striiminguplatvormi Netflixiga.

«Meie fookus läheb sisule, mis informeerib, kuid annab ka lootust. Värskete vanematena on meile samuti oluline inspireerivate kogupereprogrammide loomine,» teatasid Harry ja Meghan. Pole teada, kui palju raha nad diiliga teenivad.

Maailmakuulsate partnerite üle tunneb rõõmu ka Netflixi sisujuht Ted Sarandos. «Oleme väga uhked, et nad on valinud Netflixi oma loominguliseks koduks ning põnevil, et saame nendega rääkida lugusid, mis aitavad luua vastupidavust ja mõistvust,» ütles ta.