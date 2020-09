MÜSTEERIUM LAHENES ⟩ Robert Rooli salapärane Ferrari-kaaslane oli hoopis veelgi kuulsam telenägu

«Õhtu!» saatejuht Robert Rool kommenteeris tänases saates kuuldusi, et on endale uue pruudi leidnud. «Vastab tõele, et olin ühe naisterahvaga, kes on tõeliselt lummav, särav, tark, ta on selline peaaegu täiuslik komplekt. Meil olid väga toredad ühised hetked,» keerutas Rool esialgu.