Kolmas tulistamine lühikese aja jooksul: politsei lasi Washingtonis maha 18-aastase tumedanahalise mehe

USA meedia kirjutab, et juhtumi üksikasjad on segased. Politsei sõnul said nad teate, et Black Lives Matter protestis osalejal on relv ja nad läksid seda kontrollima.

Ilmnes, et relv võis olla autos ja kui politseinikud kahtlase masina juurde läksid, väljusid sellest kaks inimest, kes põgenesid. Politsei avas põgenenute pihta tule.

Hiljem ilmnes, et politseikuulide tõttu hukkus 18-aastane Deon Kay.

Washingtoni politseijuht Peter Newsham kinnitas, et 2. septembril kell 16 kohaliku aja järgi leidis aset tulistamisintsident, milles hukkus inimene.

«Saime informatsiooni, et protestis osalejal on relv ja ta võib seda kasutada. Relv tuli leida ja konfiskeerida. Autost leitigi kaks relva,» kommenteeris politseijuht. Newsham lisas, et korrakaitsjad tulistasid, kuna arvasid, et kahtlusalused isikud võivad nende pihta tule avada.

Enne Washingtoni juhtumit oli kaks intsidenti, milles samuti olid politseitulistamise ohvriks tumedanahalised mehed.

Los Angeleses hukkus 31. augustil 29-aastane Dijon Kizzee, kes sõitis jalgrattaga. Politsei teatel rikkus mees liiklusreegleid ja nad üritasid teda kinni pidada. Mees jättis jalgratta maha, võttis rattal olnud asjad kaasa ja üritas põgeneda. Politsei avas tule, mille käigus mees hukkus.

Valgenahaline protestija hoidmas Los Angelese protestil Dijon Kizzee pilti. Afroameeriklane hukkus politseikuulide tõttu FOTO: FREDERIC J. BROWN/AFP/Scanpix

Politseinike sõnul kahtlustasid nad, et mehel oli asjade seas relv ja ta tahtis selle välja tõmmata.

Möödunud nädalal tulistas politsei Wisconsinis Kenoshas afroameeriklast Jacob Blake’i seitse korda selga. Mees sai raskelt vigastada, ta jäi ellu, kuid on alakehast halvatud. Sel juhul kahtlustasid politseinikud, et Blake läks oma auto juurde vaid selleks, et sealt relv haarata. Üks politseinikest tulistas teda siis, kui ta auto ukse lahti tegi ja tahtis masinasse istuda.

Wisconsinis Kenoshas toimunud meeleavaldusel kandis protestija näomaski, millel on tekst: õiglust Jacob Blake'ile. Blake jäi politseitulistamise tõttu halvatuks FOTO: Mark Hertzberg/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Juhtumi tunnistajateks olid mehe kolm alaealist poega, kes istusid autos.

USAs lahvatasid protestid pärast seda, kui afroameeriklane George Floyd kaotas 20. mail Minnesotas Minneapolises elu. Valgenahaline politseinik Derek Chauvin pidas koos oma kolleegidega Floydi kinni, kuna ühe poe esindaja teatel tahtis mees maksta sigarettide eest valerahaga.

Floydile pandi käerauad ja ta suruti näoli asfaldile. Chauvin pani oma põlve kinnipeetu kaelale, jättes selle sinna ligi üheksaks minutiks. Floyd üritas anda märku, et ta ei saa hingata, kuid politseinik eiras eda. Floyd kaotas teadvuse ja suri.