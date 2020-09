VIDEO ⟩ 7 miljardit aastat teel olnud kosmiline signaal jõudis Maale ja ajas mõõteseadmed hulluks

Uurijad selgitasid, et tegemist oli gravitatsioonilainetega, mis tekkisid miljardeid aastaid tagasi kahe musta augu ühinemisel, kirjutab space.com.

«Seitse miljardit aastat tagasi sulasid kaks musta auku üheks. Väiksema musta augu mass oli 66 korda suurem kui meie Päikese mass, mis on 1,9891×10 astmes 30 kilogrammi. Suurema musta augu mass oli 85 Päikese massi,» selgitasid astronoomid.

Kahe musta augu kokku põrkamisel ja ühesulamisel tekkisid gravitatsioonilained, mis jõudsid pärast seitset miljardit aastat Maale ja ajas astonoomide mõõteseadmed hulluks.

Mustade aukude ühinemine. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

«See on tõeliselt hämmastav, sest signaal reisis seitse miljardit aastat. Gravitatsioonilained olid nii võimsad, et mõjutasid meie mõõteseadmeid Maal. Õnneks gravitatsioonilained nõrgenesid teel olles, tugevamatena oleksid võinud nad meie planeedi hävitada,» sõnas Prantsusmaa Côte d'Azuri observatooriumi astronoom Nelson Christensen.

Saksa-USA füüssikateoreetik Albert Einstein lõi 1907 – 1915 üldrelatiivsusteooria, mis ennustas kosmiliste gravitatsioonilainete olemasolu.

20. sajandil oli gravitatsioonilainete märkamine keeruline, kuna ei olnud piisavalt tundlikke teadusinstrumente, kuid tänapäeval on olemas seadmed, mis suudavad nende olemasolu kinnitada.

Prantsuse kosmoseuurijate sõnul said nad kaua aega teel olnud gravitatsioonilainete kohta esmakordselt tõendid 21. mail 2019. Nad uurisid neid üle aasta ja uurimise tulemused avaldati nüüd teadusväljaandes Physical Review Letters.

Gravitatsioonilained leiti LIGO teaduskoostöö raames. Tegemist on rahvusvaheliste füüsikainstituutide ja uurimisrühmade teadusliku koostöö organisatsiooniga, mis tegeleb gravitatsioonilainete otsimisega.

Üks gravitatsioonilainete detektoritest asub USAs, teine Itaalias. Tugevad gravitatsioonilained põhjustasid mõõteseadmete laserkiirte paindumise ja selleks kulus vaid 1/10 sekundit.

Teadlaste sõnul oli see selge viide aegruumile.

Einsteini teooria järgi teeb gravitatsioon põnevaid asju, näiteks tugevas gravitatsiooniväljas aeg aeglustub.

Mõõtmistulemuste põhjal saadi teada gravitatsioonilainete allikas, mis näitas uuest küljest, kuidas tekivad massiivsed mustad augud.

Nüüd uuritud must auk on keskmise suurusega, olles esimene sellises suurusklassis leitud must auk. On leitud väiksemaid ja ka palju suuremaid musti auke.

«Meie uuritud must auk on 150 korda suurem kui Päike ja see on tekkinud paarist mustast august. Tegemist on protessiga, mille tulemusel tekivad gaktikate keskel suured mustad augud,» selgitas Šotimaa Glasgow astronoom Martin Hendry.

Ta lisas, et kaks musta auku ühinesid seitse miljardit aastat tagasi ja pärast seda on kindlasti palju toimunud. Selle kohta võib info Maale jõuda mitme miljardi aasta pärast, kui meie planeet ikka olemas on.

Gravitatsioonilained on massi liikumisega kaasnevad aegruumi võnked, mis levivad tekkeallikast lainekujulistena. Need lained edastavad energiat gravitatsioonikiirgusena.

Must auk on aegruumi piirkond, millest lähtuv gravitatsioon on nii tugev, et sellest ei pääse välja midagi, millel on mass. Üldrelatiivsusteooria kohaselt tekitab selle väga suur tihedus, mis deformeerib aegruumi.