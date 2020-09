Uganda rahvuspargis elavaid gorillasid tabas tõeline beebibuum

UWS-i andmetel on jaanuarist alates sündinud seitse gorillabeebit. 2019. aastal sündis aga vaid kolm gorillabeebit.

Mägigorillad on ohustatud liik ja neid on kokku vaid veidi üle tuhande isendi.

UWS ütles BBC-le, et see aasta oli gorilla sündide puhul enneolematu, kuid pole selge, miks selline tõus on toimunud.