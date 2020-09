Teismelise unistuste tätoveering läks viraalseks täiesti valel põhjusel

Paraku muutus kõik hetkel, mil 18-aastane noormees oma uut nahakaunistust sõpradele näitas ja nood märkasid, et midagi on selle juures väga valesti. Tätoveerija oli nimelt sõnad tagurpidi kirjutanud, mis tähendab, et käele tätoveeritud kirjast saab vaid peeglist vaadates aru. Ups?

Noormehe Instagrami postitatud video sellest «väikesest» apsakast on osutunud äärmiselt populaarseks ja seda on praeguseks vaadatud üle 2,5 miljoni korra.

Kõnealuse tätoveeringu valmimiseks kulus kaks tundi ja see läks Dylanile maksma 200 dollarit ehk 169 eurot. «Ma ei olnud seal salongis varem käinud, kuid see paistis väga puhas ja professionaalne,» ütles Dylan ja lisas: «Kui sõbrad sellele tähelepanu juhtisid, et minu tätoveering on tagurpidi, siis olin ma väga vihane ja mind läbisid igasugused emotsioonid». Ümbritsevate inimeste reaktsioonid olid Dylani sõnul väga erinevad. «Kui sõprade arvates oli see naljakas, siis vanemad pidasid mind lollakaks,» tunnistas noormees.