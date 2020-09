MyHits live stuudios tuli esitusele Púr Múddi uus lugu 'Da Da Da', mis on jätkulugu nende veebruaris ilmunud loole 'Ooh Aah'. Loo tulekuga andis koosseis teada, et sügisel on oodata neilt lühialbumit, kus on peal ka just ilmunud singel.