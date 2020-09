SKANDAAL ⟩ Avaldati räiged detailid, kuidas 35-aastane abielus õpetaja ahistas noort koolipoissi

«Teadsin alati, et see on vale,» põhjendas poiss ühest alastipildist ja mitmetest vestlustest kuvatõmmiste tegemist. Oma sõnul tuli alastipilte palju, aga ta salvestas ainul ühe, millel oli Barberi nägu näha.

«Valetasin, sest ta ütles mulle, et on minust lapseootel ja ma läksin paanikasse,» põhjendas poiss eitamist. Nimelt oli Barber tema sõnul hoiatanud, et kondoom purunes, nooruk aga «ei tahtnud, et laps vanglas sünniks».