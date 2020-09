Saksamaal lahvatas eelmisel aastal pedofiiliaskandaal, kui selgus, et enam kui kümne aasta jooksul oli ühes Luegde kämpingus sadu kordi seksuaalselt väärkoheldud kümneid lapsi, kellest noorimad olid vaid 3-aastased. Kolm esimest skandaaliga seotud meest said karistused juba eelmisel aastal. Ühe mehe üle algas aga kohtuprosess septembri alguses. Kogu pedofiiliaskandaali on aga varjutanud politsei kehv uurimistöö ja noorsootöötajate tahtmatus asjasse sekkuda.