VIDEO ⟩ Õudselt humoorikas: menukoomik Mattias Naan maalib tulevikust eriti düstoopilise pildi

Viimane soovib vaatajatele hoogsalt «Halba vaatamist!» ja rõhutatab, et sealne stsenaarium on realistlik, kui tarbimisharjumused mõistlikumaks ei muutu. Inimestele loodetakse südamele panna, et kasutute asjade kokkutellimine on äärmiselt vastutustundetu.