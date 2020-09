DEBÜÜTSINGEL ⟩ Karl Killing alustas soolokarjääri: ebareaalne, et see soov on nüüd lõpuks täitunud

Karl Killing on 19-aastane laulja, laulukirjutaja ja produtsent, kelle karjäär muusikas sai alguse koosseisuga Beyond Beyond. Eelnimetatud bänd küll enam ei tegutse, ent Karl on aktiivselt muusikaga edasi tegelenud. Hoolimata noorest east on tema loometöö olnud äärmiselt viljakas ning Killing on produtseerinud ja kirjutanud lugusid mitmetele erinevatele Eesti artistidele. Tema viimaste suuremate koostööde hulka kuuluvad näiteks 5MIINUSE megahitt «Paaristõuked» ja Elina Borni «niiea».

Täna ilmunud lugu «High Heels» on esimene singel, mis tuli välja Karli enda nime alt ja seega on see artistile erilise tähendusega. «Olin juba pikka aega mõelnud, et tahaks ka enda artisti projektiga algust teha ja hakata lugusid välja laskma ning seega tundub ebareaalne, et see soov on nüüd lõpuks täitunud,» räägib Killing enda sooloartisti projekti alustamisest.