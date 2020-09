Uue Batmani filmi produktsioon peatati: Robert Pattinsonil diagnoositi koroona

Warner Bros. ei kommenteeri ühegi töötaja tervist, jagades välismeediaga ainult järgnevat avaldusr: «Üks «Batmani» produktsioonitiimi liige on andnud positiivse koroonaviiruse testi ja on isoleeritud vastavalt kehtestatud protokollidele. Filmimine on ajutiselt peatatud.» Väljaande Vanity Fair allikate kohaselt on just filmi peaosaline Robert Pattinson see, kes haigestus.