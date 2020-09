VIDEO ⟩ Enni Britta ja Sandra OnlyFansis teenitud rahast: sellega elab kindlasti ära!

«Õhtu!» saates võtsid saatejuhtid Robert Rool ja Jüri Butšakov ette Eesti kõige tuntumad Onlyfansi sisuloojad. Küsimused olid teravad - mõnele ei julgenud neiud vastatagi.

«Võin öelda, et Sandra on selline softim, paneb bikiinipilte, midagi väga alasti ei ole,» sõnas Enni Britta. «Ma panen topless pilte, bikiinipilte, soovi peale videoid, striptiisi,» selgitas ta, mida neiud Onlyfansis teevad.

Tema sõnul on klientide seas välismaalasi, enamik aga Eestist - näiteks fännid Youtube'ist ja Instagramist. «Nüüd ma olen teada saanud, et mul on seal osad sõbrad, tuttavad,» avaldas Enni.

«Vanad koolivennad, õpetajad, kes need on?» uuris Jüri alastipilte vaatavate Enni tuttavate kohta. «Õpetajad mitte!» naeris Enni. Sandra Roosme märkis aga, et kunagi ei või teada - paljud kliendid on anonüümsed.

Klientidel on igasuguseid soove...

«No soovitakse jalgadest pilte,» tõi Enni näite, milliseid omapäraseid soove fännidelt tuleb. «Varbaid ka!» tunnistas Sandra. Robert arvas, et tema võib ka oma jalgadest ise pilte teha, aga Sandra sõnul peaks need ikka ilusad olema.

"Õhtu!" käis Ennil ka külas. Vaata videost! FOTO: Kanal 2

Kas ka midagi veidramat tahetakse? Selle peale jäid neiud vaikseks. «Ei julge öelda, jah?» torkas Jüri. Neiud vaatasid teineteisele otsa ja Enni raputas pead.

«Olgu, nad põhimõtteliselt küsivad pornot,» tunnistas ta samas. Enni sõnul on aga piir kindlalt paigas ja midagi enamat kui kunstilisi aktifotosid ja -videosid ta kunagi tegema ei nõustu.

Palju alastipiltidega teenib?

«Tean ju tegelikult ette, et ega te ei taha sellest rahast rääkida,» tõdes Robert. Kõige olulisem küsimus aga tuli ära - kui palju Onlyfansiga teenib ja kas raha on seda kõike väärt?

«Raha on seda väärt kindlasti, aga konkreetset summat ma siin ei ütle,» sõnas Sandra. Tema sõnul elab Onlyfansi rahaga ka lahedalt ära. «Sellest piisab rahaliselt, aga iga päev ei jaksa ka pildistada ennast,» arvas Enni. Mõlema sõnul on alastipiltide raha elamiseks piisav.

«Mina ütleks, et pigem ikkagi lihtne,» iseloomustas Sandra nn Onlyfansi tööd. «Seda enam, et sa ise ka naudid seda - mulle endale küll meeldib Onlyfansi sisu teha,» arvas ta. «Jaa, muidu me ju ei teeks seda!» nõustus ka Enni.

Mis on saanud Enni lekkinud piltidest?

Kuidas suhtub Sandra pere Onlyfansi?