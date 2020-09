Naine hammustas käsku eiranud abikaasal peenise otsast

Väidetavalt ründas 52-aastast Abraham Musondat tema 40-aastane naine Mukupa pärast seda, kui mees keeldus tolle magamistoas pesitsenud rotti välja toimetamast. Politsei sõnul on tegemist abielupaariga, kes on sisuliselt lahus, kuid elab sama katuse all eraldi ruumides.