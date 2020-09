Osav koristajatädi lõi päevaga sirgeks talle ekslikult kantud 31 000 naela

Eelmise aasta oktoobri keskel pidi kuue lapse ema 52-aastane Comfort Konadu kohalikult heategevuspoelt Mencap saama tagasi üheksa naela, kuid töötajate eksimuse tõttu laekus naise kontole hoopis 90 047 naela, vahendas the Sun.

Selle asemel, et Mencapi töötajaid veast teavitada, otsustas naine veast aru saades kanda 57 000 naela teistele kontodele, sealhulgas oma pere kontodele, vahendas Daily Mail.

Heategevusorganisatsioon sai küll kaks kolmandikku rahast kiiresti tagasi, kuid selleks ajaks oli Konadu suutnud ühe päevaga 31 000 naela juba ära kulutada.

«Kui raha oli kontole laekunud, oleks see pidanud talle väga selge olema, et see raha ei oleks tohtinud olla tema pangakontol,» sõnas prokurör Kate Gaskelli.

See mis edasi aga toimus on seni nii pangale kui ka naisele endale pisut segane, kuna ta kandis raha väga mitmetele erinevatele sõprade ja pereliikmete kontodele edasi.

«Ülekanded sooritati ja neid hakati töötlema 11. oktoobril, kuid see oli nädalavahetus ja näib, et raha laekus saajateni tegelikult alles 14. oktoobril,» selgitas prokurör.

Samal kuupäeval sai ka heategevusorganisatsioon oma veast aru ning 15. oktoobril külmutas Barclaus Bank kontole alles jäänud 40 000 naela kiiresti ja kandis selle heategevusorganisatsioonile tagasi.

«Konandu väitis, et ta ootas oma kontolt teisest allikast 12 000 naela suurust ülekannet ja ütles algul, et ta arvas, et ülekanne on õigustatud. Ta ütles, et kui ta mõistis, et tema kontole oli laekunud oodatust suurem summa, oli ta üritanud seda probleemi oma pangas tõstatada,» lisas prokurör.

Kuid päringutest selgus, et ta ei teavitanud panka ega heategevusorganisatsiooni veast.

Eksituse tõttu vallandas heategevusorganisatsioon, mis aitab õpiraskustega inimesi, kaks töötajat, kes vastutasid raha ülekandmise eest. Kusjuures, neil töötajatel tuleb ka osa tekkinud kahjust hüvitada.

Konadu sai aga oma teo eest kriminaalsüüdistuse. Naist süüdistatakse kriminaalsel teel tulu saamises summas 31 000 naela, mis on heategevuspoe 18 kuu kasum.

Seda, millele naine raha kulutas, ei ole aga siiski täpselt teada.

Kaitsja Max Saffmani sõnul saatis naine osa rahast oma kodumaale Ghanasse.

«Kuni selle ootamatu juhtumini oli ta väga-väga tagasihoidliku eluviisiga ja ta on töökas daam. Kiusatus sai temast võitu,» kommenteeris Saffman naise teguviisi Manchesteri kroonikohtule.

«Ta pidi olema aru saanud, et see oli viga. See oli suur summa raha ja tõsine kuritegu,» sõnas kohtunik Nicholas Dean.

15 aastat Suurbritannias elanud Konadu tunnistas vargust ja talle mõisteti karistuseks 15 kuu pikkune tingimisi vangistus kaheaastase katseajaga.