Supervormis 63-aastane vanaema: tänu sellisele kehale saan palju nooremaid mehi

«Tegelikult on mulle kogu elu hea füüsiline vorm ja tervis olulised olnud. Mulle meeldis olla tugev ja poistega kihla vedada, et suudan neist raskemaid asju tõsta. Minu ema küll ütles, et poistele ei meeldi musklitega tüdrukud, kuid ma tean, et meeldisid!» tunnistas Lesley, kelle sõnul saab ta tänu oma lihaselisele kehale nüüd ka palju nooremaid mehi. «Nooremad mehed ise pöörduvad minu poole, aga kuna tunnen end vananematuna, siis see töötab,» lisas ta.