Sel sügisel puhuvad Uudo Sepa elus uued tuuled. Alles mõni aeg tagasi teatas Eesti superstaaar, et asub leiba teenima maaklerina, nüüd selgub, et mees tunneb huvi ka hoopis teistsuguse valdkonna astu. Nimelt on Uudost saanud tudeng Balti Filmi- ja Meediakoolis ning erialaks reklaam- ja suhtekorraldus. Lisaks Uudole asus BFM-i õppima ka temaga staarisaate samas hooajas võistelnud Jennifer Cohen.