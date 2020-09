PÕNEVAD SPEKULATSIOONID ⟩ Mis saab Camillast, kui prints Charles peaks enne kuningannat siitilmast lahkuma?

Osad arvavad, et amidagi ei muutu ja Camilla jääb Cornwalli hertsoginnaks. Charlesi praegused Cornwalli hertsogi ja Rothesay hertsogi tiitlid jäävad aga omanikuta. Alles pärast seda, kui William kuningaks saab, omandab prints George need tiitlid. Arvatakse ka, et Camilla ametlikust tiitlist Tema Kuninglik Kõrgus Cornwalli hertsoginna saab Tema Kuninglik Kõrgus Cornwalli hertsogi lesk. Ent mõni on eeldanud, et Camillale jääb küll Cornwalli hertsoginna tiitel, kuid tal puuduvad kuninglikud kohustused. Viisakusest jäävad naisele ka kuninglikud elamistingimused. On spekuleeritud, et naisest saab väga rikas lesk. Ta pärib ilmselt suurema osa Charlesi varandusest ja teenib tulu erinevatest talle kuuluvatest ettevõtetest.



Fännid on samuti vaielnud selle üle, kas prints Charles elab kauem kui kuninganna Elizabeth II. Monarh on juba 94-aastane, kuid täidab jätkuvalt aktiivselt oma kuninglikke kohustusi. Prints Philip on 99-aastane ja paljud usuvad, et Charles elab oma vanemate heade geenide tõttu väga kaua. Clarence House on maininud, et kui Charles elab oma emast kauem ja temast saab kuningas, saab Camilla endale tiitli Tema Kuninglik Kõrgus Kuninga Abikaasa. Paljud kuninglikud eksperdid on samas veendunud, et Camilla saab pärast Charlesi troonile asumist kuninganna tiitli. Kuigi palee väidab vastupidist, saab Inglise seaduse kohaselt Camillast kuninganna